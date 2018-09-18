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أخبار محلية > للطلبة وأولياء الأمور.. هذا ما ينبغي فعله عند نسيان الطفل داخل الحافلة المدرسية
18/09/2018   8:52 م

للطلبة وأولياء الأمور.. هذا ما ينبغي فعله عند نسيان الطفل داخل الحافلة المدرسية

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شرت شركة تطوير النقل التعليمي مقطع فيديو توعوياً لتعليم الطلبة صغار السن بكيفية التصرف الصحيح في حال تعرضوا للاحتجاز داخل الحافلة المدرسية.

وأوضح المقطع الذي تم تصميمه بطريقة محببة للأطفال، أن أولى الخطوات هي فتح النافذة للتهوية تجنباً للاختناق، ومحاولة النداء بصوت عالٍ من النافذة طلباً للمساعدة، ثم محاولة فتح الأبواب الحافلة، والاتصال بالأهل في حال كان مع الطالب جوال، والجلوس في مقدمة الحافلة حتى يستطيع من في الخارج مشاهد الطالب لمساعدته، واستخدام منبه الحافلة بشكل متواصل للفت انتباه من في الخارج.

وفي سياق متصل، نشرت الشركة مقطعاً قصيراً أكدت من خلاله أن الرسالة الرئيسية للدورات التدريبية التي تعقدها لسائقي حافلات النقل التعليمي لتدريبهم على إجراءات السلامة عنوانها “في إيدك أمانة”. وفق “أخبار 24”.

ودعت السائقين من خلال المقطع التوعوي لتفقد الحافلة جيداً قبل النزول منها، والتأكد من خلو جميع المقاعد من الطلاب، والعودة لتفقد المركبة في حال نسي التأكد من خلوها من الطلاب، مؤكدة أن السائق يتحمل المسؤولية في حال نسي أي طالب داخل الحافلة.

للطلبة وأولياء الأمور.. هذا ما ينبغي فعله عند نسيان الطفل داخل الحافلة المدرسية

أخبار محلية
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