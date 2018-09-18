“الوزراء” يصدر قرارين بشأن تأخر تجديد إقامات العمال وصرف تكلفة استهلاك المياه لمستفيدي الضمان

قرر مجلس الوزراء بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل، بشرط أن يكون العامل يعمل في المشروع الذي تأخرت صرف مستحقاته.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، ووجه المجلس بتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
وقرر المجلس الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة الـ15 من نظام التقاعد المدني، حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.