أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة العثور على حيوان بحري من نوع “الحوت الأحدب” نافق على شاطئ مركز القحمة التابع لمنطقة عسير.
وبحسب مدير فرع الثورة السمكية بالقحمة علي حمضي، فإن فرقهم باشرت بلاغاً من حرس الحدود، أفاد بالعثور على مخلوق بحري نافق، على بعد 5 كيلو مترات من مرسى الصيادين بشاطئ القحمة، واتضح أنه من نوع “حوت الأحدب”، أضخم الكائنات البحرية، ويعيش في المحيطات ويصل طوله لـ15 مترا ومحيط جسمه بين 4 – 6 أمتار.
ورجح الحمضي أن يكون الحوت قد دخل البحر الأحمر، فتعرض للاختناق بسبب سباحته قرب ناقلات النفط فضلّ طريق العودة للمحيط، ما أدى لنفوقه.
وذكر مدير فرع الثروة السمكية بالقحمة، أن لجنة عاجلة جرى تشكيلها من حرس الحدود وبلدية القحمة، للتخلص من الجثة بالدفن، حسب ما يراه المختصون على بعد 10 أمتار من الشاطئ والمتنزهين، للاستفادة من هيكله العظمي بعد التحلل ووضعه في أحد متاحف المنطقة.
وفق “أخبار 24”.