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اخبار رياضية > بنحو 40 مليون ريال.. مصادر: “النصر” ينهي مديونيات لاعبين وموظفين سابقين
18/09/2018   8:48 م

بنحو 40 مليون ريال.. مصادر: “النصر” ينهي مديونيات لاعبين وموظفين سابقين

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أنهت إدارة نادي النصر، اليوم الثلاثاء، تسليم جميع مستحقات اللاعبين والموظفين القدامي اللازم سدادها والتي قُدّرت بنحو 40 مليون ريال، بغرض الحصول على الرخصة الآسيوية.

وشملت تلك الديون المسددة من قبل الإدارة النصراوية برئاسة سعود السويلم، مديونيات اللاعب الدولي السابق “حسين عبدالغني” من أحد، ولاعب القادسية “شايع الشراحيلي”، ضمن مجموعة من اللاعبين الذين غادروا النصر.

كما سدّد النصر مديونيات الأمين العام السابق للنادي “على حمدان”، ضمن عدد من المدربين والموظفين السابقين، ليفتح النصر بذلك ملف المديونيات التي تعود لعام 2011. وفق “أخبار 24”.

بنحو 40 مليون ريال.. مصادر: “النصر” ينهي مديونيات لاعبين وموظفين سابقين

اخبار رياضية
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