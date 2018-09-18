خيسوس مستمر مع الهلال.. ومهاجم عالمي في الشتوية

قال مصدر خاص لـ”دنيا الرياضة” إن ما يثار حول مدرب الهلال البرتغالي خيسوس عن تركه لتدريب الفريق الكروي غير صحيح، وان إدارة الأمير محمد بن فيصل تقف معه بكل دعم لمواصلة الانجازات الهلالية، مضيفا: تلك الاحاديث هدفها معروف لإحداث زعزعة بالفريق الفترة الحالية”.
وأشار المصدر أن الادارة بصدد التعاقد مع مهاجم عالمي في الفترة الشتوية وسيكون ذا أثر مميز على الفريق، بينما المهاجم السوري عمر خربين سيغادر وهذا الامر منتهٍ، ومتفق عليه مع المدرب خيسوس كون البحث عن مهاجم قوي لمرحلة آسيا والادوار النهائية في الدوري أو كأس الملك، وكل هذا سيكون في الفترة الشتوية والتي قد تشهد دعم الفريق بلاعبين أحدهما مهاجم. وفق “أخبار 24”.
من جانبها تعمل إدارة الهلال بقيادة الأمير محمد بن فيصل في الفترة الحالية إلى تسيير كل الأمور في الفريق الكروي بالشكل الإيجابي للمضي إلى منصات التتويج كما هو كل موسم، إذ يعقد رئيس النادي اجتماعات يومية ومتواصلة لحل أي عوائق تعترض الفريق في الأيام المقبلة، كما ان هناك العديد من الترتيبات للجماهير الهلالية في الفترة المقبلة لغرض الوقوف بجانب الفريق ودعمه للمرحلة الأهم خصوصا ان الادارة الهلالية ترى أنهم الرقم الصعب.