النصر ينهي دين عبد الغني

طوت إدارة نادي النصر، برئاسة سعود السويلم، صفحة ديون سابقة، تُقدَّر بنحو 40 مليون ريال، بإنهائها تسليم جميع مستحقات اللاعبين والموظفين القدامى اللازم سدادها للحصول على الرخصة الآسيوية.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن الديون التي سدَّدتها الإدارة النصراوية، شملت العديد من اللاعبين الذين غادروا النادي، في مقدمتهم الدولي السابق حسين عبد الغني، قائد الفريق سابقًا ولاعب فريق أحد حاليًّا، وشايع الشراحيلي، لاعب نادي القادسية المنتقل من النصر.
وأغلق النصر مديونيات مدربين وموظفين سابقين، منهم علي حمدان، الأمين العام السابق في النادي.
وفتحت الإدارة النصراوية ملف كافة المستحقات والديون القديمة المترتِّبة على النادي، وتعود إلى العام 2011 للشروع في إغلاقها.