نصائح غذائية لمرضى السكري للحفاظ على مستوى السكر في الدم

يعتبر مرض السكري من الأمراض المزمنة الشائعة ويحدث نتيجة نقصٍ في هرمون الأنسولين ممّا يؤدّي إلى ارتفاع سكر الجلوكوز في الدم، وتقول الإحصائيات إن 4% من البشر مصابون بالسكر.
ومرض السكري يوجد منه نوعان، النوع الأول ينتج عن نقص في إفراز هرمون الأنسولين أو عدمه نهائيًّا، ويظهر في الغالب قبل سنّ البلوغ، أما النوع الثاني فلا يعتمد على الأنسولين، ويُصيب الأفراد ذوي الوزن الزائد وفوق الأربعين.
ومن أبرز أعراض المرض تعتيم الرؤية وضبابيتها، كثرة التبول، الشعور بالتعب الشديد، الشعور بالعطش والجوع بشكل زائد عن الحد الطبيعي، ضعف التئام الجروح والقروح وحدوث التهابات جلدية، والنقص الحاد في الوزن.
وهناك قواعد أساسية من الواجب على مريض السكري اتباعها فيما يتعلق بجانب التغذية، ومنها عدم الإسراف في الطعام، توزيع الطعام على أكثر من وجبة وفي أوقات محددة، والحفاظ على وزن مثالي. وفق “أخبار 24”.
ويجب على مريض السكر بنوعيه الأول والثاني اتباع نظام غذائي معين للحفاظ على مستوى السكر في الدم، ومن ذلك التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف ومنها النخالة والأرز البني والبقوليات بأنواعها.
كما يجب على المريض التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، مثل اللحوم الحمراء واستبدالها بالأسماك والدواجن والمكسرات واستخدام زيت الزيتون في الطبخ بديلًا عن الزبدة، واستخدام طريقة الشوي بديلًا عن القلي بالزيت، وإزالة الدهون من اللحم وجلد الطيور قبل الطبخ.
يجب على مريض السُكّري تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية، وفي الغالِب يُنصح المريض بتناول المكمّلات الغذائية الموجودة في الصيدليات مثل: فيتامين B المركب، وفيتامين A.
أما بخصوص الأغذية التي يُنصح مرضى السكري بتناولها فهي كالتالي:
– الأسماك: فهي تحتوي على مادّة أوميغا 3 الضروريّة لحماية الجسم من السُّكري.
– اللبن الرائب الخالي من الدهون.
– البروتينات النباتية والموجودة في الفول السوداني والفول المدمس وفول الصويا.
– الخبز الأسمر؛ فهو غنيٌّ بالألياف والفيتامينات التي تزيد من قوة الأعصاب.
– البصل والثوم والقرنبيط فهم يساعِدون على تقليل نسبة السكر في الدم.
– خميرة البيرة؛ فهي تحتوي على عنصر الكروميوم بكلونيت الذي يحفِّز البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين، كما تحتوي على فيتامين B الّذي يُساعِد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم، وهي متوافرة في الصيدليات.
– التفاح يُساعِد على تنظيم السكر في الدم، وحفظ نسبة الكولسترول وضغط الدم.
– الترمس المنقوع والمسلوق عند تناوله على الريق يُخفِّض مستوى الجلوكوز في الدم، ويعمل على تنشيط البنكرياس حتى تفرز الأنسولين.
– تناول الخضراوات مثل الكوسا والبامية والملوخية والفاصوليا الخضراء والكرفس والخرشوف وسلطة الخيار والطماطم، وتناول المشروبات العشبية لكن بدون إضافة سكر.
ويلزم مريض السكري تجنب تناول الحلويات والأطعمة التي تحتوي على السكر، والمشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على السكر لأنها تساهم في رفع مستويات السكر في الدم، ويجب عليه التخفيف من ملح الطعام في الأكل وتجنب استهلاك المعلبات لأنها تحتوي كمية كبيرة من الملح، الذي يساهم في رفع ضغط الدم الذي هو بالأصل من مضاعفات مرض السكر.