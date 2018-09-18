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اخبار رياضية > ولي العهد يوافق على مقترح رئيس “هيئة الرياضة” بتغيير شعار بطولة الدوري إلى MBS
18/09/2018   12:12 م

ولي العهد يوافق على مقترح رئيس “هيئة الرياضة” بتغيير شعار بطولة الدوري إلى MBS

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مقترح رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، بتغيير شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين اليوم (الثلاثاء) إطلاق الشعار الجديد لبطولة الدوري؛ حيث تم استبدال حروف “SPL” في منتصفه إلى “MBS” والتي جاءت اختصاراً لمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

من جانبه، قال رئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر عبر حسابه في “تويتر”، إن تغيير شعار بطولة الدوري جاء تقديراً لدعم ولي العهد اللامحدود للرياضة، مؤكداً أنه مهما فعلنا لن نوفيه حقه.

ولي العهد يوافق على مقترح رئيس “هيئة الرياضة” بتغيير شعار بطولة الدوري إلى MBS

اخبار رياضية
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