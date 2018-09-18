ولي العهد يوافق على مقترح رئيس “هيئة الرياضة” بتغيير شعار بطولة الدوري إلى MBS

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مقترح رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، بتغيير شعار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأعلنت رابطة دوري المحترفين اليوم (الثلاثاء) إطلاق الشعار الجديد لبطولة الدوري؛ حيث تم استبدال حروف “SPL” في منتصفه إلى “MBS” والتي جاءت اختصاراً لمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، قال رئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر عبر حسابه في “تويتر”، إن تغيير شعار بطولة الدوري جاء تقديراً لدعم ولي العهد اللامحدود للرياضة، مؤكداً أنه مهما فعلنا لن نوفيه حقه.