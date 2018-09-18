بالفيديو.. هجوم صاروخي يستهدف مدينة اللاذقية فجر اليوم.. و”الدفاع الروسية” تحدد مصدره

تداولت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري مقاطع فيديو توثق لحظة الهجوم الصاروخي فجر اليوم الثلاثاء على مدينة اللاذقية غرب سوريا، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة فرنسية أطلقت صواريخ مقابل السواحل السورية.
وذكرت مصادر إعلامية أن الهجوم الصاروخي استهدف قاعدة تتمركز فيها ميليشيات إيرانية، بينما أوردت وكالة الأنباء السورية أن الهجوم استهدف مؤسسة الصناعات التقنية باللاذقية، لافتة إلى أن المضادات الجوية تصدت له وأسقطت عدداً من الصواريخ.
وكان النظام السوري قد أعلن قبل يومين عن تعرض مطار دمشق الدولي لهجوم صاروخي إسرائيلي.
وفق “أخبار 24”.