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أخبار محلية > بالفيديو.. أطباء يحذرون من مخاطر عمليات السمنة في الخارج .. ويؤكدون: تحتاج فترة تهيئة
18/09/2018   12:09 م

بالفيديو.. أطباء يحذرون من مخاطر عمليات السمنة في الخارج .. ويؤكدون: تحتاج فترة تهيئة

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شدد الدكتور أحمد خليل، رئيس مركز الأمير سلطان لجراحة المناظير المتطورة والسمنة بمستشفى الملك فهد بجدة، على أهمية توعية مريض السمنة وتهيئته نفسياً قبل إجراء عمليات السمنة الجراحية بفترة؛ كي يفهم ما هو مقدم عليه وكيف يتعامل مع حالته بعد العملية.

ولفت خليل في حديثه مع قناة “mbc”، إلى حجم معاناة المرضى الذين يجرون جراحات السمنة خارج المملكة؛ حيث يضطرون إلى اللجوء إلى المستشفيات السعودية لمعالجة الأضرار الناتجة من العملية.

وبيّن أن عمليات السِمنة ليست عصا سحرية، ما لم يغير المريض من أسلوب حياته وأكله بالكامل لن يكون لها قيمة، وفي خارج المملكة يستغل الأطباء رغبة المريض في سماع عبارات التطمين بشأن نجاحها، ولا يقدمون له الوعي اللازم، ولا يصرفون له الأدوية الضرورية.

من جانبه، أكد استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور نايف العنزي أن عمليات السمنة بأنواعها في المملكة بدأت تسير بالاتجاه الصحيح منذ أن تبنتها وزارة الصحة، وبدأت في إيجاد مراكز متخصصة لعلاج السمنة سواء العلاج الجراحي أو غير الجراحي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أطباء يحذرون من مخاطر عمليات السمنة في الخارج .. ويؤكدون: تحتاج فترة تهيئة

أخبار محلية
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