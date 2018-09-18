ملف رضيع جازان المبتورة يده يصل لـ”المظالم” استعداداً لمقاضاة “الصحة”

أعلنت أسرة الطفل منصور مكرشي، الذي تعرض لبتر في كفه اليمنى بعد ولادته؛ نتيجة إعطائه حقنة وريد بشكل خاطئ قبل نحو عام في مستشفى أبو عريش بجازان، أنها تقدمت بشكل رسمي بملف القضية لديوان المظالم؛ استعداداً لمقاضاة الصحة في القضية.
وذكرت مصادر وفقاً لـ “سبق”، أن الأسرة استندت في دعواها إلى تقرير يدين الكادر الطبي بمخالفة نظام مزاولة المهنة من صحة جازان نفسها ويتناقض مع التقرير المقدم للهيئة الطبية الشرعية.
وكان تقرير صادر عن صحة جازان قد أدان الطاقم الطبي بالمستشفى واتهمه بوجود تقصير بعدم متابعة حالة الطفل بصفة دورية خلال فترة تنويمه، وأنه خالف نظام مزاولة المهن الصحية التي ألزمت الفريق الطبي بمراعاة مصلحة المريض. وفق “أخبار 24”.
وبرّأت محكمة الهيئة الصحية الشرعية بجازان في وقت سابق الطاقم الطبي بالمستشفى من تهمة التسبب في بتر يد الطفل، مشيرة إلى أن ما حدث ليس خطأ طبياً وكان سببه مضاعفات لا يمكن تلافيها طبياً، لتقرر أسرة الطفل على إثر ذلك التقدم بشكوى لديوان المظالم.