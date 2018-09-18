بالفيديو.. الشيخ المسند: الزوجة غير ملزمة بإخبار زوجها بحقيقة مرضها إلا في هذه الحالة

أكد الشيخ عبدالرحمن المسند، أن الشرع لا يلزم الزوجة بإخبار زوجها بحقيقة مرضها، إلا في حال كان المرض من الأمراض المعدية، التي يتضرر منه المخالط، في هذه الحالة عليها إخبار الزوج وجميع مخالطيها، كي لا يصيبهم الضرر.
وفي رد على تساؤل وارد من امرأة تقول إنها مصابة بالسرطان فهل يلزمها الشرع بإخبار زوجها؟، أوضح الشيخ المسند خلال حديث لبرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن المسلم غير ملزم بإخبار الغير بمرضه، من باب الصبر والاحتساب وأن الشكوى لله وحده، مشيرا إلى أن إخفاء المرض يعد من أنواع الصبر على المصائب.
وأضاف الشيخ المسند، أنه في حال أصيب المسلم بمرض يتعداه لغيره كالأمراض المعدية، فعليه إخبار مخالطيه، كالزوج للزوجة، والزوجة للزوج، والوالد والوالدة للأبناء، ولجميع المخالطين من هذه الشاكلة.
وفق “أخبار 24”.