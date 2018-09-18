بمجموع غرامات بلغ 90 ألف ريال.. “الانضباط” تصدر عقوبات على عدد من الأندية واللاعبين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، 5 قرارات ألزمت فيها عددا من أندية المملكة ولاعبيها بدفع غرامات مالية قدرها 90 ألف ريال، وذلك لمخالفتها اللوائح والأنظمة المعمول بها في اللجنة.
فقد ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لتأخر إدارييه 10 دقائق عن الموعد المحدد لتسليم القوائم لمراقب المباراة خلال لقائه مع فريق الرائد، كما ألزمت نادي الاتحاد بدفع غرامة قدرها 30 ألف ريال بسبب قذف جمهوره عبوتي ماء خلف دكة بدلاء فريقهم خلال الشوط الثاني من لقائه أمام القادسية.
كما أوقفت “الانضباط” لاعب الأهلي “ألكسيس روانو” مباراة رسمية واحدة إلى جانب مباراة الإيقاف التلقائي، إضافةً إلى تغريمه 10 آلاف ريال لاستخدامه القوة المفرطة تجاه لاعب منافس خلال لقاء فريقه أمام “أحد”.
فيما غرّمت اللجنة لاعب الفيصلي “أحمد الكسار” مبلغ 20 ألف ريال لتواجده في غرف ملابس اللاعبين قبل المباراة وخلال الشوط الثاني دون تسجيل اسمه في كشف أسماء اللاعبين، في مباراة فريقه أمام “النصر”، كما غرّمت عضو مجلس إدارة نادي الشباب “تركي المعجل” مبلغ 20 ألف ريال، لدخوله إلى مضمار الملعب بعد المباراة للاحتفال مع اللاعبين بعد فوز فريقه على “الفيحاء”.