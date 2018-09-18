“صوّر وأرسل”.. تطبيق لتلقي الملاحظات البلدية وتصنيفها لـ5 مستويات للبلاغات حسب أهميتها

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تفاصيل تطبيق “صور وأرسل” الذي أطلقته ممثلة في أمانات المناطق والمحافظات لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين والمقيمين على مستوى الخدمات البلدية.
وأوضحت الوزارة خلال مشاركتها في معرض “عالم التطبيقات” الذي نظمته وزارة الاتصالات أن التطبيق يتيح إمكانية استقبال بلاغات تعطل الإنارة، والإبلاغ عن ضعف خدامات النظافة في المرافق العامة، ومخالفة الاشتراطات الصحية بالمطاعم. وفق “أخبار 24”.
كما يستقبل البلاغات عن حفر الشوارع والطرق، وتهالك الأرصفة وانتشار البرك والمستنقعات بعد الأمطار وغيرها من الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات في مختلف أنحاء المملكة.
وأضافت أن البلاغات التي تتلقاها تصنف حسب أهميتها إلى 5 مستويات لحظة استقبالها مباشرة، حيث تتضمن هذه التقسيمات بلاغات خطيرة جداً يتم التعامل معها خلال ساعة من تلقي البلاغ، بلاغات خطيرة تتم مباشرتها خلال ساعتين، بلاغات هامة وتقوم فرق الأمانة أو البلدية بمباشرتها خلال 12 ساعة، إضافة إلى البلاغات الطارئة المباشرة والتي يتم التعامل معها حسب نوع البلاغ، وبلاغات عادية.