ضبط “الطالب الهارب” المعتدي على معلمه داخل الفصل الدراسي بالطائف

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف اليوم الإثنين “الطالب الهارب” والذي كان قد اعتدى ضربًا على مُعلم داخل الفصل الدراسي أثناء الحصة الدراسية، بأحد المباني التعليمية الثلاثاء الماضي.
وتسلمت النيابة العامة أوراق القضية من الشرطة، وتم إخضاع الجاني للتحقيق بعد أن كانت قد استمعت لأقوال المُعلم، ولا تزال تستوقفه رهن التحقيق لديها لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. وفق “أخبار 24”.
وكان طالب في الثانوي قد وجّه لكمة قوية تجاه أنف مُعلمه متسببا في إصابته وإسالة دمائه داخل الفصل الدراسي، وعلى مرأى من طُلابه وزملائه، فيما تمكن الطالب “الجاني” من الهرب والخروج من المدرسة، حتى تم ضبطه بعد اختفائه لأكثر من أربعة أيام منذُ تقديم البلاغ لدى الشُرطة.
يشار إلى أن الطالب نفسه المعتدي التحق بالمدرسة منقولاً من مدرسة أهلية مع نهاية العام الماضي، وكان سبب نقله هو ضربه لمعلم في تلك المدرسة الأهلية أيضاً.