نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. شباب في الأحساء يتمسكون بحرفة الآباء.. ما هو صرام النخيل وأهميته ومشاركة المرأة فيه قديما
18/09/2018   12:15 ص

شاهد.. شباب في الأحساء يتمسكون بحرفة الآباء.. ما هو صرام النخيل وأهميته ومشاركة المرأة فيه قديما

+ = -
1522

يمر التمر بالعديد من المواسم على مدار العام لكي يصل في النهاية إلى موسم الحركة الاقتصادية المميز عن بقية أوقات السنة والمعروف بموسم “الصرام”، فهذا الموسم يُعد من أهم الأوقات لدى أصحاب مزارع النخيل منذ القدم.

تكثف في هذا الموسم ساعات العمل، وترتفع أجرة الأيدي العاملة، وقديماً كان الأقارب والجيران يساهمون في جمع المحصول وتنقيته من الشوائب حتى يصبح جاهزاً للبيع أو للأكل.

ماذا يُقصد بصرم النخيل

يُقصد بعمليات “الصرم” قص التمر وجَنيه، ويكون في أواخر الصيف حيث يستمر لمدة شهرين ونصف تقريباً من بدايته وحتى نهايته ويتم التأكد أولاً من إن التمر قد نضج بشكل كامل، كما أنه لا بد إن يكون التمر ناشفاً ولا يصح صرم التمر وهو رطب.

صورة

 

الصرم قديماً

كان أصحاب النخيل قديماً يخصص كل منهم عدداً من النخيل لجيرانهم وأقاربه وتسمى في ذلك الوقت مخرافة، وذلك إضافة إلى سكان البادية الذين يسكنون في ظلال النخيل يأكلون من رطبه ويأخذون نصيبهم من التمر والحصاد ويطلَق عليهم في بعض المناطق اسم المقيظين، ويُعد موسم الصرم في حد ذاته حرفة ومصدر رزق للجميع.

صورة

 

مشاركة المرأة

كان لـ “الصرام” في الماضي فرحة خاصة وطقوس أسرية عندما كانت تشارك المرأة بل الأسرة بأكملها ربَّ الأسرة المزارع في عملية الجني، أما اليوم فاقتصر على الرجال، إلا ما ندر ببعض المزارع الخاصة البعيدة عن الطرقات العامة وأعين الناس.

فالمرأة كانت تشارك الرجل إلى عهد قريب في الصرام ، إلا أن الحياة المدنية ودخول المرأة مجال الوظائف الحكومية والقطاع الخاص غيّباها عن مشاركة الرجل حاليا في هذه المهنة.

صورة

 

اهتمام الشباب

تراجع اهتمام الشباب بالمشاركة في موسم الصرام، ولكنه لم ينقطع، وما زال بعض منهم خصوصا في مناطق زراعية مثل الإحساء يشاركون في موسم الصرام.

وأبرز مقطع فيديو ممارسة بعض الشباب من المواطنين لتلك الحرفة التي تميز بها الآباء، وإصرارهم على أدائها.

شاهد.. شباب في الأحساء يتمسكون بحرفة الآباء.. ما هو صرام النخيل وأهميته ومشاركة المرأة فيه قديما

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003065.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.