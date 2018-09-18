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أخبار محلية > اندلاع حريق بفندق العطاس في جدة.. والدفاع المدني يتدخل
18/09/2018   12:12 ص

اندلاع حريق بفندق العطاس في جدة.. والدفاع المدني يتدخل

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سيطرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع بفندق العطاس أسفر عن إصابة 23 شخصا باختناق بسيط.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن غرفة العمليات بمحافظة جدة تلقت بلاغا باندلاع حريق في فندق العطاس، المكون من 8 أدوار، لتتم مباشرة موقع الحادث ويتبين أن الحريق شب في الدور الثاني من الفندق.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق بعد السيطرة عليه، وتم إخلاء 91 حالة بالإضافة إلى الكادر التشغيلي، لافتة إلى معالجة حالات الإصابات التي بلغت 23 حالة اختناق بسيط في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.

اندلاع حريق بفندق العطاس في جدة

وفق “أخبار 24”.

اندلاع حريق بفندق العطاس في جدة.. والدفاع المدني يتدخل

أخبار محلية
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