المالكي يعرض مشاهد حية لاستهداف وتدمير مضادات للطيران وصواريخ “كاتيوشا” ومستودع للألغام بحجة وصعدة

عرض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، مشاهد حية للعمليات العسكرية التي استهدفت عددا من المواقع والأسلحة الاستراتيجية للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظتي صعدة وحجة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين أنه تم استهداف ومهاجمة عدد من صواريخ “كاتيوشا” للميليشيا الحوثية في صعدة، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات لنقل الأسلحة في محافظة صعدة.
وأضاف أنه تم كذلك استهداف ومهاجمة موقع لإطلاق صواريخ باليستية تابعة للميليشيا الحوثية، لتبين المشاهد المعروضة للاستهداف أن الانفجارات الثانوية جراء العملية العسكرية تواصلت لمدة 40 دقيقة.
وأبان المالكي أنه تم رصد 3 مضادات للطيران وموقع للاتصالات في محافظتي حجة وصعدة وتم استهدافها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى تدمير مدفع بمديرية شدا، وتدمير دبابة في محافظة الحديدة بالدريهمي، ومهاجمة وتدمير مستودع للألغام في صعدة.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية وصل إلى 197 صاروخا، مبينا أن خسائر ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بلغت 256 موقعا و 690 قتيلا.
وفق “أخبار 24”.