انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 88 بمدرسة ابن خزيمة بزيارة المعالم السياحية بـ #السيح

انطلقت برامج مدرسة ابن خزيمة الابتدائية بالإحتفاء باليوم الوطني 88 يوم الأحد 6-1-1440 هـ بزيارة طلابية للمواقع السياحية بمدينة #السيح ، بدأت باستقبال مدير مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج الأستاذ حسين بن عبدالهادي القحطاني للطلاب في مقر السياحة بعيون السيح حيث رحب بالجميع وأعطى شرحا موجزا عن أهم المعالم السياحية بمنطقة الخرج ، ومن ثم شاهد الطلاب أحد عيون السيح بشرح من الأستاذ عبدالرحمن السماري ، ومن ثم زار الطلاب قصر الملك عبدالعزيز رحمه الله واستمعوا في جولة على القصر من الأستاذ خالد القصمول عن بعض المعلومات عنه ، ومن ثم تم تكريم مكتب هيئة السياحة من قبل مدرسة ابن خزيمة وبحضور رائد النشاط الأستاذ فهد المقرن ، واختتمت الزيارة لبرج الخرج حيث اطلع الطلاب على ساحاته والتقطوا الصور التذكارية .
تجدر الإشارة أن مدرسة ابن خزيمة أعدت برنامجا حافلا للاحتفاء باليوم الوطني 88 خلال هذا الأسبوع .