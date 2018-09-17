بالفيديو.. 11 خطوة لإتمام عملية التصدير بسهولة ويسر.. تعرف عليها

شددت هيئة تنمية الصادرات على أن خطوات وإجراءت التصدير هي أهم ما يتعين معرفته لصاحب المنشأة الراغب في تصدير منتجه، موضحة 11 خطوة يجب على الراغب في التصدير معرفتها.
وأطلقت الهيئة سلسلة من مقاطع الفيديو الهادفة لتوعية أصحاب المنشآت والمصدرين، وتعريفهم بالخطوات والإجراءات اللازمة لإنجاز عملية التصدير في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت هيئة تنمية الصادرات أنه بعد تأكد صاحب المنشأة من جاهزية منشأته، وإجراء دراسة للسوق أو الأسواق الأجنبية المستهدفة، وطرق الدخول للأسواق الجديدة، يتعين عليه -لإنهاء عملية التصدير في سهولة ويسر وفي أسرع وقت- اتباع الخطوات التالية:
– إتمام عملية البيع.
– الموافقات الإضافية لمتطلبات التصدير.
– إثبات دفع القيمة.
– التأمين على الشحنة.
– الحجز للشحنة.
– تحملي البضائع.
– تلقي بيان الشحنة من الخط أو الوكيل الملاحي.
– تقديم المستندات للمخلص الجمركي.
– الحصول على التخليص الجمركي.
– مغادرة الميناء أو المنفذ البري أو المطار.
– إرسال مستندات الشحن إلى المشتري.
وفق “أخبار 24”.