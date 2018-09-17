نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالصور.. تكريم مواطن قدم معلومات هامة لشرطة الرياض.. وسائق أعاد مفقودات ثمينة
17/09/2018   5:21 م

بالصور.. تكريم مواطن قدم معلومات هامة لشرطة الرياض.. وسائق أعاد مفقودات ثمينة

+ = -
1301

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، مكافأةً ماليةً للمواطن محمد بن علي البريكي؛ لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية.

ونقل اللواء المطيري للمواطن شكر وتقدير أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والاجتماعية.

بدوره، أعرب المواطن عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، منوهاً لما يقدمه رجال الأمن من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.

وفي السياق ذاته، تم تكريم سائق أجرة باكستاني الجنسية، لقاء أمانته في تسليم مفقودات ومقتنياتٍ ثمينة تعود لأحد المواطنين، إلى أحد مراكز الشرطة، بعدما عثر عليها بمركبته.

الوافد

المواطن

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. تكريم مواطن قدم معلومات هامة لشرطة الرياض.. وسائق أعاد مفقودات ثمينة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885003010.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.