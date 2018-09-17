بالصور.. تكريم مواطن قدم معلومات هامة لشرطة الرياض.. وسائق أعاد مفقودات ثمينة

سلّم مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، مكافأةً ماليةً للمواطن محمد بن علي البريكي؛ لمساهمته وتعاونه مع الأجهزة الأمنية في تقديم معلومات هامة تتعلق بقضية جنائية.
ونقل اللواء المطيري للمواطن شكر وتقدير أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر؛ لاستشعاره بالمسؤولية الأمنية والاجتماعية.
بدوره، أعرب المواطن عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، منوهاً لما يقدمه رجال الأمن من جهود في حفظ أمن المجتمع وسلامته واستقراره.
وفي السياق ذاته، تم تكريم سائق أجرة باكستاني الجنسية، لقاء أمانته في تسليم مفقودات ومقتنياتٍ ثمينة تعود لأحد المواطنين، إلى أحد مراكز الشرطة، بعدما عثر عليها بمركبته.
وفق “أخبار 24”.