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أخبار محلية > “البيئة”: إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من الدول المجاورة للمملكة 5 سنوات
17/09/2018   5:24 م

“البيئة”: إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من الدول المجاورة للمملكة 5 سنوات

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها بدأت في إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من الدول المجاورة إلى المملكة مدة 5 سنوات اعتباراً من 1/ 1/ 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن تطبيق قرار منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج والدول المجاورة، جاء تنفيذاً لأمر سام صدر مؤخراً بهذا الخصوص، مضيفاً أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت في تنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتشير التوقعات إلى أن المملكة بتطبيقها هذا القرار ستوفر أكثر من 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية سنوياً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

وفق “أخبار 24”.

“البيئة”: إيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من الدول المجاورة للمملكة 5 سنوات

أخبار محلية
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