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أخبار محلية > كاميرات مراقبة رصدت المركبة.. شرطة مكة تطيح بمواطن دهس آخر عدة مرات في أحد المولات
17/09/2018   5:20 م

كاميرات مراقبة رصدت المركبة.. شرطة مكة تطيح بمواطن دهس آخر عدة مرات في أحد المولات

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أطاحت شرطة العاصمة المقدسة بمواطن قام بدهس آخر، إثر خلاف بينهما، بمواقف أحد المراكز التجارية بمكة المكرمة ولاذ بالفرار قبل أكثر من أسبوعين.

وأفادت مصادر طبقاً لصحيفة “سبق” أن رجال الأمن بشعبة التحريات والبحث الجنائي أطاحوا بالجاني أمس الأحد، وهو شاب في العشرينيات من العمر، بعد الاشتباه في سيارة متوقفة في أحد الشوارع وعليها آثار اصطدام، كانت قد ظهرت ملامحها في مقاطع كاميرات المراقبة التابعة لأحد الفنادق القريبة من موقع الحادث، التي زود ذوو المجني عليه بها رجال الشرطة.

وأضافت المصادر أن رجال الأمن قاموا باستدعاء صاحب المركبة، الذي أكد أن السيارة تعود لشقيقه، الذي تم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى مركز شرطة المنصور بمكة المكرمة، حيث أقر بجريمته وتمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.

وتعود الحادثة إلى 23 ذي الحجة الماضي، عندما قام الجاني بدهس المجني عليه عدة مرات في مواقف أحد المراكز التجارية بمركبة “كامري” بسبب خلاف بينهما، ثم لاذ بالفرار تاركاً الضحية مغشياً عليه ومضرجاً بالدماء، حيث نقل المجني عليه للمستشفى وتبين إصابته بتهشم في الساق وتمزق كامل في العضلات مع احتمال بتر إحدى قدميه.

كاميرات مراقبة رصدت المركبة.. شرطة مكة تطيح بمواطن دهس آخر عدة مرات في أحد المولات

أخبار محلية
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