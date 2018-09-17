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أخبار محلية > ماذا يوجد داخل المشروبات الغازية؟ “الصحة” تجيب‎
17/09/2018   5:19 م

ماذا يوجد داخل المشروبات الغازية؟ “الصحة” تجيب‎

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حذّرت وزارة الصحة من تناول المشروبات الغازية، وذلك لاحتوائها على الكثير من المكونات والمواد الكيميائية التي تلحق الضرر بجسم الإنسان.

وأوضحت عبر مقطع فيديو قصير أن المشروبات الغازية تحتوي على كميات كبيرة من السكر الألوان والأصباغ، والمواد الحافظة، والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وأشارت إلى التأثيرات السلبية لهذه المكونات، مبينةً أن السكر يسبب أمراض السكر، والقلب، والسمنة، أما الأصباغ فتؤثر على وظائف الكلى، وتسبب تكون الحصى، وتفتت الطبقة الخارجية للأسنان، وتسبب هشاشة العظام.

وفق “أخبار 24”.

ماذا يوجد داخل المشروبات الغازية؟ “الصحة” تجيب‎

أخبار محلية
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