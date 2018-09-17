مدير “تعليم تبوك” يثني على مبادرة معلم قطع إجازته المرضية مع بداية العام الدراسي ويسلمه خطاب شكر

أثنى مدير تعليم منطقة تبوك إبراهيم العمري على مبادرة المعلم الذي قطع إجازته المرضية وحضر إلى مدرسته لمباشرة عمله مع بداية العام الدراسي الجديد.
وقدّم مدير التعليم خطاب شكر للمعلم ماجد بن ظاهر البلوي من مدرسة الفارابي الابتدائية بتبوك، تعبيراً عن تقديره لهذه المبادرة النبيلة من المعلم. وفق “أخبار 24”.
وقال مدير التعليم إن ما قام به المعلم البلوي يدل على مدى إخلاصه في العمل وحرصه على أداء مهمته، مبيناً أن تعليم تبوك يفخر بمثل هذه النماذج المشرفة في الميدان التعليمي.
من جهته، عبّر المعلم “البلوي” عن تقديره وعرفانه لمدير التعليم على هذا التكريم، لافتاً إلى أن ما قام به واجب عليه تجاه رسالة التعليم السامية.