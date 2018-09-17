“مجلس الغرف” يفند ادعاءات “فيديو إغلاق المحلات بسبب التوطين”.. ويؤكد: الشباب السعودي في الأسواق

أكّد رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، المهندس منصور الشثري، مزاولة المحلات التجارية العاملة في الأنشطة الأربعة التي تم توطينها بدءاً من محرم الجاري، لعملها بانتظام تحت إدارة الشباب والفتيات السعوديين.
وقال إن هذه المحلات لم تتأثر سلباً بقرار التوطين، كما زعم البعض من خلال مقاطع فيديو متداولة تشير إلى إغلاق بعض المحلات لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين.
وأضاف أن اللجنة وقفت على أحد الأسواق التي ظهرت في المقاطع، وتأكدت من عدم صحة المعلومات المذكورة في المقطع، وأن المحلات تباشر عملها كالمعتاد، وتبيّن لها أن المقطع تم تصويره في وقت إغلاق المحلات لأداء الصلاة.
من جهته، نشر أحد المواطنين مقطع فيديو صوّره بسوق البلد الخاسكية وباب شريف بجدة، دحض من خلاله ادعاءات إغلاق المحلات أبوابها بسبب قرار التوطين، حيث أظهر المقطع بعض المحلات التي ظهرت في المقطع السابق وهي تزاول أعمالها التجارية كالمعتاد.
وفق “أخبار 24”.