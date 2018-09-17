النفيعي: أنا باق في رئاسة الأهلي حتى نهاية الموسم.. وما تردد عن رحيلي إشاعة

أكد رئيس نادي الأهلي ماجد النفيعي تمسكه بالبقاء في رئاسة النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، نافياً ما تردد مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام عن احتمال رحيله عن رئاسة النادي.
وقال النفيعي إنه باق كرئيس للنادي الأهلي وفق خطة مرسومة حتى نهاية الموسم، مؤكداً أن ما تردد عن إقالته مجرد إشاعات، وأن إدارة النادي تحت رئاسته تسير بخطة ثابتة، وأن فريق الأهلي سيكون منافساً قوياً على البطولات. وفق “أخبار 24”.
نفي النفيعي نيته الرحيل أو إقالته من رئاسة النادي الأهلي جاء في عديد من المناسبات وعبر عديد من المواقع، مشدداً على تمسكه بالبقاء في رئاسة النادي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تناقلت أنباء عن احتمال مغادرة النفيعي رئاسة النادي الأهلي، ورشحت 6 أسماء قيل إن أحدهم قد يخلف النفيعي في رئاسة الأهلي.