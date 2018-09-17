بالفيديو.. رئيس الهلال يكشف السبب وراء إعارة عمر خربين لبيراميدز المصري

كشف رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل عن سبب إعارة لاعب الفريق وهداف المنتخب السوري عمر خربين إلى نادي بيراميدز المصري بدءاً من يناير المقبل، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى مدرب الهلال.
وأوضح الأمير محمد بن فيصل في مداخلة هاتفية مع برنامج “الوقت الأصلي” على القناة “السعودية”، أنه كان هناك اتفاق مسبق بين اللاعب والمدرب على هذه الخطوة في بداية الدوري، وحينما كلفت برئاسة النادي عرض الأمر علي ووافقت بعدما علمت بأن جميع الأطراف كانوا مرحبين بذلك.
وأشار إلى أن طريقة المدرب لا تناسب عمر خربين وهي ما جعلته يفكر في الذهاب لنادٍ آخر، مبيناً أن إنهاء أمر إعارته مبكراً أفضل للفريق؛ لأننا سنحصل على مقابل مادي الآن، كما أن فترة الانتقالات الشتوية قصيرة وسنكون منشغلين بكثرة المنافسات.
وختم الأمير محمد بن فيصل حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الهلال، مؤكداً أن على الجمهور أن يعلم بأن الجميع سيعمل كل ما في وسعه لإسعاده؛ لأن الهلال بدونهم لا يستطيع فعل أي شيء.
وفق “أخبار 24”.