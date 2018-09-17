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اخبار رياضية > قال إنها من أفكار ولي العهد.. تركي آل الشيخ: انتظروا مفاجأة رياضية قريبًا
17/09/2018   12:50 م

قال إنها من أفكار ولي العهد.. تركي آل الشيخ: انتظروا مفاجأة رياضية قريبًا

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ إن الرياضة على المستوى الخليجي ستشهد مفاجأة على كل الأصعدة والمقاييس، وإنه سيكشف عن تفاصيلها في حينه.

وأوضح آل الشيخ في اتصال هاتفي مع “قناة الرياضية 24” أن المفاجأة هي من بنات أفكار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك لحبه للتعاون والتكامل الخليجي.

وأبان أن ساحة البطولة العربية كانت ميتة في السابق، إلَّا أن الحياة دبت فيها من جديد، إذ أصبح هناك إقبال كبير عليها، وحالات شد وجذب وإثارة حتى وصل الأمر لمستوى وزراء الخارجية. وفق “أخبار 24”.

وفيما يتصل بنادي الاتحاد أبان آل الشيخ أنه على اتصال مباشر برئيس النادي نواف المقيرن، وأنه متحمس وأنه الآن يعمل على دراسة 6 إلى 7 ملفات لمدربين، وملفات أخرى للاعبين.

وأضاف: “أنا عارف أن الحاصل لا يرضيكم لكن لا بد من الصبر على الفريق، ونواف جدًّا مجتهد، مشكلتكم فيكم، بسبب التقاطعات الحاصلة”.

قال إنها من أفكار ولي العهد.. تركي آل الشيخ: انتظروا مفاجأة رياضية قريبًا

اخبار رياضية
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