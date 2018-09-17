بالفيديو.. نائب وزير الحج يوضح آلية السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة ودور شركات العمرة

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، تعليقاً على إتاحة الفرصة للمعتمرين القادمين من الخارج بزيارة مدن المملكة المختلفة، أن الآلية التي ستتبع في ذلك ستمر عبر الشركات التي تعمل في مجال العمرة، ومن خلال التنسيق مع هيئة السياحة؛ لوضع برامج خاصة وباقات متعددة، يتم ربطها بالمسار الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة.
وأوضح مشاط خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، أن الوزارة من ضمن مبادراتها لتفعيل رؤية “2030”، تمديد فترة العمرة لتكون في معظم أشهر السنة، وإثراء رحلة المعتمر أثناء وجوده داخل المملكة، من خلال الرحلات الثقافية والسياحية داخل منطقة مكة المكرمة أو ما جاورها، لافتاً إلى أن هذا الإجراء لا يزال قيد الدراسة، وستخرج تفاصيله في الأيام المقبلة.
وأشار نائب وزير الحج والعمرة إلى أن الشركات العاملة في مجال العمرة انتقل عددها من 34 شركة العام الماضي، إلى 600 شركة وطنية حالياً، مبيناً أن تلك الشركات ستضع برامج مختلفة للمعتمرين منذ لحظة وصولهم إلى أرض المملكة وحتى مغادرتهم، وستستثمر بشكل حقيقي وقتهم أثناء فترة وجودهم داخل المملكة.
وفق “أخبار 24”.