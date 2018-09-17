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أخبار محلية > السجن والجلد لمقيم يمني عمل في مطعم شهير لمدة عام بهوية مواطن مفقودة
17/09/2018   12:44 م

السجن والجلد لمقيم يمني عمل في مطعم شهير لمدة عام بهوية مواطن مفقودة

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صادقت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية القاضي بسجن مقيم يمني لمدة 6 أشهر وجلده 200 جلدة؛ بعد إدانته بانتحال شخصية مواطن، باستخدام بطاقة الأحوال الخاصة به للعمل في مطعم شهير.

وأوضح مصدر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن المواطن راجع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبحث عن وظيفة، فأبلغوه أنه يعمل منذ عام في وظيفة مشرف بمطعم شهير، فتقدم ببلاغ للجهات المختصة، وتم القبض على منتحل شخصيته.

وأشارت المصادر إلى أن المقيم اليمني منتحل الشخصية، اعترف بعثوره على بطاقة المواطن في حديقة جنوب جدة واحتفظ بها، واستخدمها في الحصول على وظيفة بالمطعم، وأنه يعمل منذ عام كامل بموجب البطاقة.

السجن والجلد لمقيم يمني عمل في مطعم شهير لمدة عام بهوية مواطن مفقودة

أخبار محلية
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