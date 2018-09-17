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أخبار محلية > تسجيل عدة حالات اشتباه بالكوليرا بجازان.. و”الصحة”: تم التعامل مع الحالات‎
17/09/2018   11:15 ص

تسجيل عدة حالات اشتباه بالكوليرا بجازان.. و”الصحة”: تم التعامل مع الحالات‎

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان تسجيل ٤ حالات اشتباه بالكوليرا بمستشفى الموسم بالحد الجنوبي، جميعها لغير سعوديين.

وطمأنت المديرية الجميع بأنه تم اتخاذ الإجراءات العلاجية والاحترازية، والتعامل مع الحالات، وإعطاء الأدوية اللازمة وفق المتبع.

وأهابت بالجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية، متمنية الصحة والسلامة للجميع.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم صحة جازان نبيل غاوي أن الفحوصات أكدت إصابة شخص من هؤلاء الأربعة بالكوليرا وهو بصحة جيدة ويتلقى العلاج اللازم، فيما الثلاثة الآخرون لا يزال يُشتبه في إصابتهم وسيغادرون المستشفى خلال 24 ساعة. وفق “أخبار 24”.

ودعا المتحدث إلى الحرص على تناول مياه الشرب السليمة، وشراء الفواكه والخضراوات من مصادر ومتاجر موثوقة واتباع الاشتراطات الصحية اللازمة عند تناول الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر، والالتزام بإرشادات النظافة العامة، والابتعاد عن أماكن الاشتباه للوقاية من مرض الكوليرا.

تسجيل عدة حالات اشتباه بالكوليرا بجازان.. و”الصحة”: تم التعامل مع الحالات‎

أخبار محلية
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