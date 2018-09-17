طبيب يضاعف من تكلفة علاج مسنة بإجراء تحاليل ليس لها علاقة بالمرض.. و”الصحة” تحقق

كشفت الشؤون الصحية بمحافظة جدة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في شكوى ذوي مريضة بالليث ضد مجمع طبي ضاعف من تكلفة العلاج بإجراء تحاليل غير متعلقة بالمرض، إلى جانب سوء تعامل أحد الأطباء العاملين فيه مع مريضة مسنة.
وقال المتحدث الرسمي لصحة جدة عبدالله الغامدي، إنه بعد التواصل مع إدارة الالتزام بصحة جدة عليه نود الإيضاح أنه وردنا بلاغ للمواطن ضد أحد المجمّعات الطبية الخاصة بمحافظة الليث بتاريخ 02 /01 /1440هـ .
وأبان أن المواطن أفاد بعد التواصل معه بوجود سوء معاملة ومخالفات من قبل الطبيب في المنشأة، وتعذر على المذكور الحضور للإدلاء بإفادته كتابياً بوجود أدلة لديه حسب قوله، بسبب أنه مقيم في محافظة الليث، وبعد الاستماع لشكواه اتضح ضرورة أخذ إفادة المذكور حسب نظام الوزارة والشخوص على المنشأة .
وأكد الغامدي وفقا لـ”سبق” أنه تم تشكيل لجنة بهذا الخصوص ومقابلة صاحب الشكوى في محل إقامته بالليث وجارٍ العمل باستكمال إجراءات هذه الشكوى.
وتعود تفاصيل القضية وفقا لرواية صاحب الشكوى المراجع أبو هاني اليزيدي، إلى أنه عندما أحضر والدته المسنّة، لأحد المجمعات الطبية الخاصة بالليث، وهي تعاني ألمًا والتهابًا واحتقانًا بالحلق، وبعد الكشف عليها من قِبل طبيب عربي، طلب عدة فحوصات وتحاليل لا تتعلق بالمرض إطلاقًا وبمبلغ مالي كبير تجاوز المعقول، الأمر الذي جعل المراجع يمتنع عن دفع تلك المبالغ.
وأوضح أن الطبيب لم يُحسن التعامل مع المريضة ولم يهتم بحالتها الصحية، وكان هدفه المال فقط، ورفع الصوت ولم يحترم حقوق المرضى وفق ما توليه وزارة الصحة في هذا الجانب.