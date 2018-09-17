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أخبار محلية > بالفيديو.. ماكينة إعادة تدوير تعطيك أموالاً مقابل البلاستيك في الشرقية
17/09/2018   1:34 ص

بالفيديو.. ماكينة إعادة تدوير تعطيك أموالاً مقابل البلاستيك في الشرقية

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كشف مقطع فيديو عن ماكينة إعادة تدوير مزمع توزيعها على الأسواق والكورنيش في المنطقة الشرقية، لمنح أموال لمن يقوم بوضع مواد قابلة لإعادة التدوير بها.

وأوضح المقطع شكل الماكينة وكيف يتم وضع قارورة بلاستيكية قابلة للتدوير داخلها، ثم تتم معالجتها، وبعد الانتهاء منها، تخرج الماكينة مبالغ مالية، قيل إنها رمزية.

يُذكر أن نفس الفكرة مطبقة في عدد من الدول الاجنبية، كما سبق ونشرت البلديات في المملكة حاويات نفايات ذكية لفرز النفايات بين بلاستيك ومعدن وأوراق وغيره، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يطبَّق فيها منح الأموال مباشرة بعد التدوير.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. ماكينة إعادة تدوير تعطيك أموالاً مقابل البلاستيك في الشرقية

أخبار محلية
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