“الإسكان” توضح حقيقة اختفاء “أجهزة كهربائية” أثناء تسليم وحدات سكنية بجازان

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، اليوم الأحد، عن حقيقة اختفاء عدد 374 جهازا كهربائيا مخصصة للإسكان التنموي في جازان.
وأوضح في اتصال هاتفي معه عبر برنامج “معالي المواطن” الذي يُعرض على قناة “إم بي سي”، أن الواقعة تبدأ تفاصيلها منذ عامين، عندما تم تأثيث وحدات سكنية وفلل بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي في جازان ضمن مشروع الحصنة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه عند تسليم الوحدات والفلل تم اكتشاف وجود نقص في الأجهزة الكهربائية لبعض الوحدات التي يتم تسليمها، وتمت مخاطبة مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي للتحقق من عمليات التسليم والتسلم، منوها إلى أن الوحدات في النهاية تم تسليمها كاملة بالأجهزة دون نقصان بعد مخاطبة مؤسسة الملك عبدالله.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستشرع في التحقيق في اختفاء 374 جهازًا كهربائيًا، لتأثيث وحدات سكنية من الإسكان التنموي، والتي نتج عنها حرمان عدد كبير من المستفيدين من الحصول على أجهزة لوحداتهم السكنية في الفترة الماضية.