شاهد.. أمير الرياض يستقل حافلة ضمن حافلات مشروع المترو

أظهر مقطع فيديو وصور منشورة ركوب أمير منطقة الرياض ورئيس هيئة تطوير العاصمة الأمير فيصل بن بندر حافلة ضمن مشروع قطار الرياض، أثناء تدشينه اليوم (الأحد) نماذج منها.
واستقل الأمير فيصل الحافلة بعد استعراض أنواعها ضمن الحفل، حيث ستكون في 3 أحجام، أكبرها بطول 18 مترا (عددها 421 حافلة) تسع 110 أشخاص، و12 مترا (عددها 179 حافلة) تسع 70 شخصا، و10.5 متر (عددها 242 حافلة) تسع 65 شخصا.
واحتوت الحافلة على عدد من التقنيات المتقدمة التي من المفترض أن تواكب التطورات الجديدة، فيما ستنتشر محطاتها في 2860 موقع توقّف بطول 1900 كلم، وستأتي في 4 نماذج مختلفة.
وفق “أخبار 24”.