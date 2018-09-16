بالفيديو.. عمر خربين يوضح حقيقة لقطة تجاهل عموري ويعتذر له

نشر لاعب نادي الهلال عمر خربين المعار حديثاً إلى نادي بيراميدز المصري فيديو بصحبة اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن وضح فيه حقيقة اللقطة التي ظهر فيها أثناء المباراة وهو يتجاهل مصافحة عمر عبدالرحمن بعد احتساب ركلة جزاء تسبّب بها خربين.
وقال عمر خربين إنه لم يكن يقصد تجاهل اللاعب عمر عبدالرحمن وإنه لم ينتبه له، مقدما اعتذاره للنجم الإماراتي، ليضع بهذا الفيديو حداً للإشاعات التي فسرت اللقطة بأن هناك خلافا بينهما.
وكان الهلال قد حقق فوزه الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم على حساب مستضيفه فريق الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ضمن الجولة الثانية من المسابقة.
وفق “أخبار 24”.