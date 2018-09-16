بالفيديو والصور.. خادم الحرمين يرعى توقيع المصالحة التاريخية بين إريتريا وإثيوبيا في جدة

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم (الأحد) مراسم توقيع مصالحة تاريخية بين رئيس إريتريا أسياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، في قصر السلام بجدة.
وكان خادم الحرمين قد استقبل الزعيمين لتوقيع الاتفاقية بين الدولتين اللتين دخلتا في حرب امتدت 20 عاما، لتنتهي بذلك الحقبة الدموية بين الدولتين برعاية المملكة.
كما قلّد خادم الحرمين الرئيسين قلادة الملك عبدالعزيز، ضمن مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت بحضور أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من المسؤولين.
وفق “أخبار 24”.