السائق نسيه نائماً في الحافلة.. وفاة طالب ابتدائي اختناقاً في سيهات

توفي طالب في المرحلة الابتدائية في محافظة سيهات في المنطقة الشرقية، بعد أن نام في الحافلة المدرسية ونسيه السائق، ليلقى حتفه في درجة حرارة ورطوبة مرتفعة.
وقال المتحدث باسم تعليم الشرقية، سعيد الباحص، إن الطالب عبدالعزيز مصطفى المسلم – يدرس في الصف الثاني بمدرسة ابن خلدون – أُعلنت وفاته في المستشفى بعد العثور عليه في الحافلة. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن المدرسة لاحظت غياب الطالب وبعثت برسالة لولي أمره تفيد بغياب ابنه عن المدرسة، ليُكتشف لاحقا تواجده في الحافلة ونقله إلى المستشفى، حيث أعلِنت وفاته بسبب الاختناق وأُبلغت المدرسة بذلك.
وأكد الباحص في البيان أن إدارة التعليم في المنطقة وجّهت بتشكيل فريق زار المدرسة للتحقيق في ملابسات وفاة الطالب، فيما قدّمت تعازيها لذوي الفقيد.