“الغذاء والدواء” تعلّق مؤقتاً استيراد الأدوية من مصنع الخليج للصناعات الدوائية “جلفار”

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق الاستيراد من جميع خطوط إنتاج مصنع الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) مؤقتاً، وسحب عدد من المستحضرات من الأسواق.
وجاء التعليق بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، اطلعت فيه على ملاحظات فريق التفتيش الزائر من الهيئة الذي بيّن العديد من الملاحظات التي تخالف أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP).
وأقرت الهيئة تعليق تسجيل وسحب مستحضر (Enoxirt® injection) بجميع تراكيزه، وتعليق تسجيل مستحضر (Narapril®) وسحب التشغيلات (Narapril® 5mg) التي تحمل أرقام التشغيلات 5, 6, 7, 8, 9، وNarapril® 10mg التي تحمل أرقام التشغيلات 64، 87، 89 إلى 154، و Narapril® 20mg التي تحمل أرقام التشغيلات 4, 6, 7).
كما أقرت سحب التشغيلتين (HA1280 ،HA0639) للمستحضر (injection Julmentin®) للتركيزين (0.6 g) و(1.2 g) ، مشيرة إلى وجود بدائل مسجلة للمواد العلاجية نفسها، داعية إلى مراجعة الطبيب المعالج أو الصيدلي لمعرفة تلك البدائل.
وفق “أخبار 24”.