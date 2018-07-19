دورة صحفية حول ” الخبر في عصر التحول “

المركز الإعلامي/ عبدالله الطليان
في ليلة من ليالي الإبداع ذات الطابع الإعلامي وبحضور نخبة من إعلامي محافظتي الخرج والدلم ، ومن المهتمين بالمجال ؛ اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بنعجان ، الثلاثاء 4-11-1439 دورة تدريبية للإعلامي / عبدالله بن عمر العميره ، بعنوان: ” صناعة الخبر في عصر التحول ” ، شملت عدة محاور منها :
• مقدمة ، تتعلق بالإستراتيجيات ، وأهمية رسم الأهداف .
• تعريف الصحفي ( من هو الصحفي ؟ ) .
• أساسيات / أسس العمل الصحفي وفنوانه / أنواعه، والفرق بينها.
• طريقة كتابة الخبر . وتطبيق عملي لصياغة الخبر ،على مجموعات الحاضرين الدورة .
و في ختام الدورة تم طرح عدة أسئلة وأفكار، مع مناقشة تخص المجال الإعلامي بشكل عام ، وخاصة مع التحول السريع التقني الذي تشهده الصحافة.
وشهد الختام تكريم الأستاذ/ عبدالله العميره والمتدربين من رئيس اللجنة .
الأستاذ العميره ، أشار إلى أهمية هذه الدورات في المناطق ، وبخاصة المناطق الريفية ، من أجل إبراز مراسلين صحفيين فاعلين في مصادر الأخبار ، يقوم عملهم على فهم ومعرفة صحفية ، واكتشاف المواهب التي تنقل التنمية وما يهم القارئ والمشاهد ، بأفكار وموضوعات مبتكرة ، وتغذية وسائل الإعلام المختلفة بها.
في ليلة من ليالي الإبداع ذات الطابع الإعلامي وبحضور نخبة من إعلامي محافظتي الخرج والدلم ، ومن المهتمين بالمجال ؛ اقامت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بنعجان ، الثلاثاء 4-11-1439 دورة تدريبية للإعلامي / عبدالله بن عمر العميره ، بعنوان: ” صناعة الخبر في عصر التحول ” ، شملت عدة محاور منها :
• مقدمة ، تتعلق بالإستراتيجيات ، وأهمية رسم الأهداف .
• تعريف الصحفي ( من هو الصحفي ؟ ) .
• أساسيات / أسس العمل الصحفي وفنوانه / أنواعه، والفرق بينها.
• طريقة كتابة الخبر . وتطبيق عملي لصياغة الخبر ،على مجموعات الحاضرين الدورة .
و في ختام الدورة تم طرح عدة أسئلة وأفكار، مع مناقشة تخص المجال الإعلامي بشكل عام ، وخاصة مع التحول السريع التقني الذي تشهده الصحافة.
وشهد الختام تكريم الأستاذ/ عبدالله العميره والمتدربين من رئيس اللجنة .
الأستاذ العميره ، أشار إلى أهمية هذه الدورات في المناطق ، وبخاصة المناطق الريفية ، من أجل إبراز مراسلين صحفيين فاعلين في مصادر الأخبار ، يقوم عملهم على فهم ومعرفة صحفية ، واكتشاف المواهب التي تنقل التنمية وما يهم القارئ والمشاهد ، بأفكار وموضوعات مبتكرة ، وتغذية وسائل الإعلام المختلفة بها.