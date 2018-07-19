مدرب الهلال السعودي يوضح دوره في صفقة كاريللو

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن دوره في صفقة انتقال اللاعب البيروفي أندريه كاريللو من بنفيكا إلى الهلال، على سبيل الإعارة.
وأكد جيسوس لصحيفة أبولا البرتغالية، أنه يعطي الأولوية دائماً لنوعية اللاعب، مؤكدا أنه يعرف كاريللو جيدا وسبق أن دربه في سبورتنج لشبونة، وعرض عليه المجيء معه إلى السعودية.
وأضاف “من الصعب أن تقنع لاعبا بالانتقال إلى الدوريات العربية، لكن كاريللو وافق واشترط موافقة بنفيكا وأن يكون العرض جيدا”.
وتابع أنه تواصل مع فليب فييرا رئيس بنفيكا، حيث تربطه به علاقة وثيقة، من أجل تسهيل الصفقة.
وأعلنت أبولا أن كاريللو توصل إلى اتفاق للانتقال معارا للهلال لمدة عام، وسوف يتم توقيع العقد رسميا عقب اجتياز الفخص الطبي، موضحة أن الصفقة سوف تتكلف 3 ملايين يورو. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الهلال للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، بعد الاجتماع الذي عقد أمس بين سامي الجابر رئيس الهلال وفيليب فييرا نظيره في بنفيكا، بالعاصمة الإسبانية مدريد .