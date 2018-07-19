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أخبار محلية > المملكة الأولى عربياً في الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 12.5 مليار دولار
19/07/2018   12:28 ص

المملكة الأولى عربياً في الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 12.5 مليار دولار

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أظهرت بيانات لمعهد اليونيسكو للإحصاء أن المملكة أنفقت على البحث والتطوير نحو 12.5 مليار دولار، ما يمثل 0.8% من إجمالي الناتج المحلي.

وجاءت المملكة الأولى عربيا من حيث الإنفاق على البحث والتطوير، وجاءت في الـ20 عالميا، وبلغت نسبة الباحثين الذكور نحو 77% والإناث نحو 23%.

وذكر التقرير أن حجم الإنفاق العالمي على البحث والتطوير بلغ 1.7 تريليون دولار، استحوذت 10 دول على 80% من هذا الإنفاق، فيما تنفق 4 دول فقط ما يزيد على 100 مليار سنويا على البحث والتطوير. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة هي الأكثر إنفاقا على البحث والتطوير بنحو 476.4 مليار دولار، وجاءت الصين ثانيا، حيث أنفقت نحو 370.6 مليار دولار.

المملكة الأولى عربياً في الإنفاق على البحث والتطوير بنحو 12.5 مليار دولار

أخبار محلية
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