رصد تلوث محدود في الشبكة العامة للمياه بحي نمار في الرياض.. و”المياه الوطنية” تتفاعل

أعلنت شركة المياه الوطنية، اليوم الأربعاء، عن رصد تلوث مياه محدود في جزء من شبكة مياه حي نمار الواقع غرب مدينة الرياض، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تحديد نطاق التلوث بالحي وعزله تمهيدا لتنظيف وتعقيم الجزء المتضرر جراء هذا التلوث.
من جهته، أكد مدير عام خدمات المياه بمنطقة الرياض المهندس سليمان بن عبدالله البصيلي، أنه فور رصد التلوث تم إعداد خطة عمل من قبل كافة الإدارات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر نطاق التلوث الحاصل في الشبكة والقيام بأعمال التنظيف والتعقيم اللازمة لضمان سلامة الشبكة وإجراء اختبارات وفحوصات لجودة المياه للتأكد من خلوها من أي آثار بسبب هذا التلوث. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن نطاق التلوث تأثيره محدود، وللحفاظ على سلامة العملاء فقد تم تحديد المنازل التي يشتبه بتأثرها من التلوث، حيث تمت مخاطبة العملاء فورا بالتوقف عن استخدام المياه حتى تقوم الشركة بأعمال تنظيف وتعقيم خزانات المنازل، مشيرا إلى أنه سيتم تعويض العملاء المتضررين بصهاريج مجانية حتى انتهاء أعمال الصيانة اللازمة وعودة ضخ المياه بشكل سليم.