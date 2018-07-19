نُشر اليوم (الأربعاء) مقطع فيديو مصور من داخل طائرة أسترالية صغيرة، ويوثق اشتعال النيران في أحد محركاتها وتعطله، ما أدى لفقدان السيطرة عليها واصطدامها بالأرض خلال رحلة في جنوب أفريقيا.
وصور المقطع احتراق محرك الطائرة وتوقفه عن العمل، وسط محاولات من الطيار للسيطرة على الطائرة والاستمرار في التحليق بها لحين إيجاد مهبط آمن.
لكن الطائرة أخذت تهوي بسرعة نحو الأرض في منطقة مأهولة بالسكان ومحاطة بغطاء كثيف من الأشجار، وتمكّن الطيار من توجيه الطائرة حتى بدأت في الاصطدام برؤوس الأشجار وتحطمت بعد ذلك.
وأسفر الحادث عن وفاة المهندس الجوي ومزارع كان موجوداً على الأرض، في حين أصيب الطياران وزوجة أحدهما التي كانت مرافقة له في الرحلة، ولم ترد معلومات عن عدد الركاب بالتحديد.
وفق “أخبار 24”.