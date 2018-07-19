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أخبار محلية > “هادي”: لولا تدخل التحالف لكنا مثل الصومال.. و”عاصفة الحزم” أنجح قرار عربي
19/07/2018   12:20 ص

“هادي”: لولا تدخل التحالف لكنا مثل الصومال.. و”عاصفة الحزم” أنجح قرار عربي

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أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أنه لولا عملية “عاصفة الحزم” للتحالف بقيادة السعودية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية لأصبح اليمن مثل الصومال الآن.

وقال في لقاء له مع “بي بي سي” إنه لولا تدخل التحالف لكانت هناك حرب أهلية في اليمن أطول من الحرب الأهلية التي تدور في الصومال، والمستمرة منذ تسعينات القرن الماضي وحتى الآن.

وقال هادي إنها لولا التحالف “لما كنا قد حررنا أجزاء من البلاد من عدن إلى المهرة، ولولا دعم التحالف لكانت هذه المناطق تحت سيطرة الحوثيين الآن”. وفق “أخبار 24”.

ووصف الرئيس اليمني عملية “الحزم” بأنها من أنجح القرارات التي تم اتخاذها في العالم العربي، مشيرا إلى أنه لم يكن يتوقع أنها ستستغرق كل هذا الوقت.

“هادي”: لولا تدخل التحالف لكنا مثل الصومال.. و”عاصفة الحزم” أنجح قرار عربي

أخبار محلية
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