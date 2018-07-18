صلح بين ال خضير وال زميكان

تم بفضل الله في هذا الْيَوْمَ الاربعاء ٥/ ١١ / ١٤٣٩ صلح قبلي بين ال خضير وال زميكان ، حيث توجه الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ فلاح بن خالد بن فيحان ال مجحود والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ علي بن محمد ال فهاد والشيخ سعيد بن بلال ال فطيح والشيخ مسعود بن سالم ال حسين ال شامر والشيخ فهد بن علي ال وبير والشيخ مسفر بن فريج ال عبدان والشيخ هادي بن عبود بني هميم والشيخ تركي بن زياد الصلاخي الحارثي والشيخ فهد بن هادي العرجاني والشاعر مسفر بن فهد ال درام والشيخ معضد بن ذعار السلال والشيخ فلاح بن جروان ال عبدان وأعيان ووجهاء من قبايل يام وبني خالد وبلحارث ودهم الى مركز العين في محافظة الدلم يرفعون صوتهم بالزامل .
حيث كان في استقبالهم الشيخ عساف ابو سفرة ال جحشان والشيخ عيد بن غريب ال جحشان رئيس مركز العين والشيخ فهد بن درعان ال جحشان والشيخ شارع بن درعان ال جحشان والشيخ سالم بن هزاع ال خضير وأعيان ووجهاء اخرون من قبيلة ال خضير ال شامر .
حيث ألقى الشيخ فلاح بن مجحود كلمة اثنى فيها على قبيلة ال خضير وخاصة ال جحشان وطلب التنازل منهم لوجه الله ثم لوجه الحضور ، ثم ألقى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي كلمة اثنى فيها على الله ثم على ولاة الامر ثم على قبيلة ال خضير ال جحشان وطلب منهم التنازل لوجه الله ثم لوجوه الحضور فما كان جواب ال جحشان ال خضير الا كلمة مرحبا وعطاكم الله واقلطوا ، وقد قام الحضور بالتبيض على ال جحشان ال خضير لفعلهم الطيب .
وبهذه المناسبة رفع الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان الشكر لله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما اشاد بجهود صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله في هذا المجال ، كما اثنى على جهود سعادة محافظ الدلم وسعادة مدير شرطة المحافظة في إنهاء هذه القضية بالصلح ، كما ذكر جهود شيوخ القبائل والأعيان الحاضرين ، كما بيض الشيخ ابن خرصان على وجوه ال جحشان ال خضير وقال هذا لايستغرب على بني عمي بارك الله فيهم ، سائلا الله ان يحفظ ديننا ودنيانا في هذه البلاد المباركة بقيادة ولاة الامر حفظهم الله .