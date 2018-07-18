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أخبار محلية > للحد من الهدر الغذائي.. “الغذاء والدواء” توضيح كيفية الاستفادة من فائض الخبز
18/07/2018   4:57 م

للحد من الهدر الغذائي.. “الغذاء والدواء” توضيح كيفية الاستفادة من فائض الخبز

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وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء 4 إرشادات للمستهلكين للاستفادة من فائض الخبز، وذلك في إطار سعي الهيئة للحد من الهدر الغذائي.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاستفادة من الخبز الفائض عن طريق تقطيعه على شكل مكعبات وتحميصه للاستخدام في السلطات والشوربات أو إضافة بعض النكهات عليه، كما يمكن تجفيفه وطحنه واستخدامه كبقسماط.

وأبانت أنه في حال شراء كميات زائدة عن الحاجة، فيمكن توزيعها في أكياس وتوضع في الفريزر حسب استهلاك الأسرة، أما بالنسبة للخبز الأبيض مثل الصامولي والتوست فبالإمكان تجفيفه ليصبح كالشابورة.

هيئة الغذاء والدواء

وفق “أخبار 24”.

للحد من الهدر الغذائي.. “الغذاء والدواء” توضيح كيفية الاستفادة من فائض الخبز

أخبار محلية
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