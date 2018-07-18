بالفيديو.. أول تعليق لفضل شاكر على الحكم الصادر بتبرئته من تهم الإرهاب

علق الفنان اللبناني فضل شاكر على الحكم الذي قضى بتبرئته من التهم التي كانت موجهة إليه والتي من بينها تشكيل عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية.
وقال شاكر في رسالة صوتية لبرنامج “العاشرة مساءً”، إن بعض وسائل الإعلام فبركت الكثير من القصص الخيالية ورمته بالإجرام، واصفاً وسائل الإعلام هذه بأنها أبواق للكذب.
ووجه الفنان اللبناني الشكر للقضاة الذين حكموا ببراءته، مشيراً إلى أن موقفهم سيسجل في تاريخ لبنان لمهنيتهم وعدم خضوعهم لأحد.
وأضاف شاكر: “بعد ما برأتني المحكمة العسكرية بملف الإرهاب والقتال ضد الجيش اللبناني وأصدرت قرارا بعدم علاقتي بمعركة عبرا، اليوم المحكمة الجزائية أصدرت قرارا بتبرئتي من التهم التي حوكمت فيها غيابياً أمام المحكمة العسكرية، ويقصد بها ارتكاب الجنايات وتشكيل عصابة مسلحة، وإن شاء الله تثبت براءتي العامة إذا انحصر الملف في الإطار القانوني وليس السياسي”.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر قبل أيام قراراً منع بموجبه محاكمة الفنان فضل شمندر المعروف بـ”فضل شاكر” لعدم كفاية الأدلة بشأن التهم الموجهة إليه التي من بينها تشكيل عصابة مسلحة، والقيام بأعمال إرهابية، وسلب أموال، بيد أن المحكمة قررت محاكمة شاكر وشقيقه فادي، بجنحة القدح والذم والتهديد وأحالتهما إلى القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.
وفق “أخبار 24”.