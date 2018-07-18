“الصحة” تحذر من الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم.. تعرف على السبب

حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم، مبينة أن الزيادة عن المعدل اليومي المطلوب لجسم الإنسان قد تتسبب بالآلام في المعدة ومشاكل في الكلى.
وأوضحت الوزارة أن الاحتياج اليومي التقريبي لجسم الإنسان، 1000 ملجم للرجال، وبين 1000 و1200 للنساء.
وأوضحت أن أعراض نقص الكالسيوم تتمثل في خدر الأصابع وتأخر نمو العظام وتشنجات في العضلات وتشوه الهيكل العظمي.
وأبانت أن الزيادة في تناول مكملات الكالسيوم تتسبب بآلام في المعدة والإمساك والقصور الكلوي وتكلس الأوعية الدموية إضافة إلى حصى الكلى.
وأشارت إلى أن من المصادر الطبيعية للكالسيوم الزبادي قليل الدسم، جبن الموزاريلا، سمك السردين، والحليب الخالي من الدسم.
وفق “أخبار 24”.